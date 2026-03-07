Mazzel argento nella discesa! Prima medaglia Italia alle Paralimpiadi di Milano-Cortina

Prima medaglia per l'Italia alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, con Chiara Mazzel, che conquista l'argento nella discesa ipovedenti AS2, guidata da Nicola Cotti Cottini sulla pista delle Tofane di Cortina D'Ampezzo . L'atlea italiana si è piazzata a 48 centesimi di distacco dall'austriaca Veronika Aigner (AS3, guida Lilly Sammer), che ha vinto con 1'22"55. terza la slovacca Alexandra Rexova (AS2) guidata da Sophia Polak . Al quinto posto un'altra azzurra, Martina Vozza con guida Ylenia Sabidussi . Per Mazzel, atleta delle Fiamme Gialle, si tratta della prima medaglia olimpica conquistata in carriera; nel suo palmares ci sono tre ori e due argenti mondiali.

"Soddisfatta di questa medaglia"

"Sono soddisfatta di questa medaglia, sono consapevole che poteva anche d'oro però ci ho messa tutta me stessa. Mezzo secondo di troppo ma va bene così. Sono super soddisfatta. Mi sono allenata tanto". Così Chiara Mazzel, argento nella discesa femminile alle Paralimpiadi di Milano Cortina e prima medaglia della delegazione azzurra ai Giochi. "Partiamo subito con il botto. Brava Chiara sono molto contento, essendo Olimpiadi in casa un po' di emozione c'è sempre, ha rotto il ghiaccio. Poteva fare qualcosa di più perché conosco Chiara e il suo potenziale. Ma da oggi in poi sarà tutto in discesa", ha aggiunto la guida Nicola Cotti Cottini.