Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mazzel argento nella discesa! Prima medaglia Italia alle Paralimpiadi di Milano-Cortina

L'atleta italiana porta a casa il primo metallo per la spedizione azzurra: "Soddisfatta ma poteva essere oro"
2 min
Mazzel argento nella discesa! Prima medaglia Italia alle Paralimpiadi di Milano-Cortina© Getty Images for IPC

Prima medaglia per l'Italia alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, con Chiara Mazzel, che conquista l'argento nella discesa ipovedenti AS2, guidata da Nicola Cotti Cottini sulla pista delle Tofane di Cortina D'Ampezzo. L'atlea italiana si è piazzata a 48 centesimi di distacco dall'austriaca Veronika Aigner (AS3, guida Lilly Sammer), che ha vinto con 1'22"55. terza la slovacca Alexandra Rexova (AS2) guidata da Sophia Polak. Al quinto posto un'altra azzurra, Martina Vozza con guida Ylenia Sabidussi. Per Mazzel, atleta delle Fiamme Gialle, si tratta della prima medaglia olimpica conquistata in carriera; nel suo palmares ci sono tre ori e due argenti mondiali.

"Soddisfatta di questa medaglia"

"Sono soddisfatta di questa medaglia, sono consapevole che poteva anche d'oro però ci ho messa tutta me stessa. Mezzo secondo di troppo ma va bene così. Sono super soddisfatta. Mi sono allenata tanto". Così Chiara Mazzel, argento nella discesa femminile alle Paralimpiadi di Milano Cortina e prima medaglia della delegazione azzurra ai Giochi. "Partiamo subito con il botto. Brava Chiara sono molto contento, essendo Olimpiadi in casa un po' di emozione c'è sempre, ha rotto il ghiaccio. Poteva fare qualcosa di più perché conosco Chiara e il suo potenziale. Ma da oggi in poi sarà tutto in discesa", ha aggiunto la guida Nicola Cotti Cottini.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS