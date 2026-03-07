Paralimpiadi, prime due medaglie azzurre! Il resoconto della prima giornata

Cominciano con due medaglie nello sci, un argento e un bronzo 'targati' Trentino, le Paralimpiadi di Milano Cortina per i colori azzurri. Nella prima giornata, sulla pista delle Tofane sopra Cortina D'Ampezzo, la discesa libera ipovedenti ha visto gli ottimi piazzamenti di Chiara Mazzel , guidata da Nicola Cotti Cottini, distante solo 'mezzo secondino' dall'oro, e il terzo posto del plurimedagliato Giacomo Bertagnolli , guidato da Andrea Ravelli. Per Mazzel, atleta delle Fiamme Gialle, si tratta della prima medaglia olimpica in carriera; nel suo palmares ci sono tre ori e due argenti mondiali. Bertagnolli con il bronzo di oggi è arrivato invece a totalizzare nove medaglie, dopo quattro ori, tre argenti e un bronzo tra i giochi di Pyeongchang e Pechino. Entrambi hanno recriminato in maniera mite sull'occasione mancata di ottenere un metallo più pregiato, soprattutto per la portabandiera della cerimonia di Verona.

Le parole di Chiara Mazzel

"Ci ho messo - ha notato Mazzel - un 'mezzo secondino' di troppo, sarebbe potuto essere oro, ma va bene così. Mi sono allenata sia in palestra che poi su neve per quattro anni. Non sempre è stato facile, ho anche avuto un grosso infortunio, però sono riuscita a rialzarmi e a tornare competitiva, quindi 'tanta roba'". A gioire nelle due gare per ipovedenti è stata la famiglia austriaca Aigner: Veronika ha vinto l'oro davanti a Mazzel, mentre il fratello Johannes si è aggiudicato l'equivalente gara maschile. Sempre a Cortina, nella gara donne standing, la Russia ha ottenuto la sua prima medaglia paralimpica dal 2014, con Varvara Voronchikhina che ha conquistato il bronzo. La prima giornata di gare si è suddivisa tra le discese a Cortina, il curling in carrozzina allo Stadio del Ghiaccio, sempre nel capoluogo ampezzano, il para hockey a Milano e il para biathlon a Tesero, in una giornata con temperature primaverili. A dominare queste ultime gare - e a beneficiare così dei primi posti nel medagliere provvisorio - sono state l'Ucraina e la Cina, con cinque medaglie ciascuna. Addirittura c'è stata una tripletta ucraina nella gara sprint maschile, con Kazik, Reshetynskyi e Kovalevskyi.

Italia ko nell'hockey

Scarse le soddisfazioni per il tricolore nelle rimanenti discipline. Nell'hockey l'Italia è stata nettamente battuta 13-1 dagli Stati Uniti; nel curling il doppio misto azzurro è stato sconfitto 4-9 dalla Lettonia. Intanto, mentre gli organizzatori fanno i conti con il successo planetario della cerimonia di apertura in Arena a Verona, si fanno i conti con lo sforzo organizzativo nei tre Villaggi Paralimpici di Cortina, Predazzo e Milano, dove sono ospitate 1.650 persone tra atleti e staff. Oltre 200 i chili di pasta e mille le porzioni di tiramisù servite al giorno. Grande l'investimento per la sostenibilità e l'accessibilità nei trasporti, con 140 autobus e 35 navette in uso fin dal primo giorno in cui sono arrivate le delegazioni. Per la legacy delle strutture, sono stati investiti venti milioni a Verona, non solo per rendere accessibile l'Arena ma anche altri luoghi come la stazione ferroviaria, e 80 milioni a Milano, dove tutte le stazioni della metropolitana sono ora accessibili.