Paralimpiadi, prime due medaglie azzurre! Il resoconto della prima giornata

Cominciano con due medaglie nello sci, un argento e un bronzo 'targati' Trentino, le Paralimpiadi di Milano Cortina per i colori azzurri. Nella prima giornata, sulla pista delle Tofane sopra Cortina D'Ampezzo, la discesa libera ipovedenti ha visto gli ottimi piazzamenti di Chiara Mazzel, guidata da Nicola Cotti Cottini, distante solo 'mezzo secondino' dall'oro, e il terzo posto del plurimedagliato Giacomo Bertagnolli, guidato da Andrea Ravelli. Per Mazzel, atleta delle Fiamme Gialle, si tratta della prima medaglia olimpica in carriera; nel suo palmares ci sono tre ori e due argenti mondiali. Bertagnolli con il bronzo di oggi è arrivato invece a totalizzare nove medaglie, dopo quattro ori, tre argenti e un bronzo tra i giochi di Pyeongchang e Pechino. Entrambi hanno recriminato in maniera mite sull'occasione mancata di ottenere un metallo più pregiato, soprattutto per la portabandiera della cerimonia di Verona.
Le parole di Chiara Mazzel
"Ci ho messo - ha notato Mazzel - un 'mezzo secondino' di troppo, sarebbe potuto essere oro, ma va bene così. Mi sono allenata sia in palestra che poi su neve per quattro anni. Non sempre è stato facile, ho anche avuto un grosso infortunio, però sono riuscita a rialzarmi e a tornare competitiva, quindi 'tanta roba'". A gioire nelle due gare per ipovedenti è stata la famiglia austriaca Aigner: Veronika ha vinto l'oro davanti a Mazzel, mentre il fratello Johannes si è aggiudicato l'equivalente gara maschile. Sempre a Cortina, nella gara donne standing, la Russia ha ottenuto la sua prima medaglia paralimpica dal 2014, con Varvara Voronchikhina che ha conquistato il bronzo. La prima giornata di gare si è suddivisa tra le discese a Cortina, il curling in carrozzina allo Stadio del Ghiaccio, sempre nel capoluogo ampezzano, il para hockey a Milano e il para biathlon a Tesero, in una giornata con temperature primaverili. A dominare queste ultime gare - e a beneficiare così dei primi posti nel medagliere provvisorio - sono state l'Ucraina e la Cina, con cinque medaglie ciascuna. Addirittura c'è stata una tripletta ucraina nella gara sprint maschile, con Kazik, Reshetynskyi e Kovalevskyi.
Italia ko nell'hockey
Scarse le soddisfazioni per il tricolore nelle rimanenti discipline. Nell'hockey l'Italia è stata nettamente battuta 13-1 dagli Stati Uniti; nel curling il doppio misto azzurro è stato sconfitto 4-9 dalla Lettonia. Intanto, mentre gli organizzatori fanno i conti con il successo planetario della cerimonia di apertura in Arena a Verona, si fanno i conti con lo sforzo organizzativo nei tre Villaggi Paralimpici di Cortina, Predazzo e Milano, dove sono ospitate 1.650 persone tra atleti e staff. Oltre 200 i chili di pasta e mille le porzioni di tiramisù servite al giorno. Grande l'investimento per la sostenibilità e l'accessibilità nei trasporti, con 140 autobus e 35 navette in uso fin dal primo giorno in cui sono arrivate le delegazioni. Per la legacy delle strutture, sono stati investiti venti milioni a Verona, non solo per rendere accessibile l'Arena ma anche altri luoghi come la stazione ferroviaria, e 80 milioni a Milano, dove tutte le stazioni della metropolitana sono ora accessibili.