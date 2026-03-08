Tuttosport.com
Perathoner conquista il primo oro dell’Italia alle Paralimpiadi: trionfo nello snowboard cross SB-LL2!

Esordio olimpico per l'azzurro che si conferma il migliore al mondo nella specialità: 2" rifilati a Tudhope
1 min
perathonerParalimpiadi
Perathoner conquista il primo oro dell'Italia alle Paralimpiadi: trionfo nello snowboard cross SB-LL2!

CORTINA D'AMPEZZO - Emanuel Perathoner ha vinto la medaglia d'oro nello snowboard cross uomini alle Paralimpiadi di Milano Cortina. È il primo oro per i colori azzurri dei Giochi 2026. Sulla pista di Cortina D'Ampezzo l'azzurro ha ha preceduto l'australiano Ben Tudhope (a 2''14 di ritardo) e il coreano Lee Jehyuk (a +3.01) dominado dal seeding alla big final, il tutto da assoluto esordiente ai Giochi Paralimpici per confermarsi il migliore al mondo nella disciplina. Infatti, il 9 marzo 2025, Perathoner si era già laureato campione iridato a Big White in Canada. Le parole di Emanuel: "L'emozione è stata gareggiare davanti al proprio pubblico, è stato bellissimo. Per m è una seconda giovinezza, ho iniziato alla grande, questa è la mia disciplina, quella che ho sempre fatto, sono davvero contentissimo. Oggi la pista era perfetta, andava benissimo, la settimana prossima ci sarà un'altra gara, puntiamo l'oro anche in quella, speriamo bene"

 

 

Tutte le news di Olimpiadi Invernali

