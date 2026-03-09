Chiara Mazzel conquista la medaglia d'oro nel superG VI: nuovo trionfo Italia alla Paralimpiadi!

Chiara Mazzel con la guida Nicola Cotti Cottini ha conquistato l'oro nel Super-G femminile ipovedenti AS2 alle Paralimpiadi di Milano Cortina, nella categoria vision impaired (VI). Con tale accezione si fa fondamentalmente riferimento a delle gare a cui partecipano persone con disabilità alla vista , e gli atleti hanno sempre una guida davanti a loro con la quale comunicano a voce (dal vivo o via radio) durante la discesa, senza poterla toccare. È la seconda vittoria della spedizione azzurra e, dopo l'argento dell'esordio in discesa libera, il secondo podio della sciatrice delle Fiamme Gialle. La quasi trentenne trentina, già argento in discesa, ha chiuso col tempo di 1:14.84. Argento all'austriaca Veronika Aigner, bronzo alla slovacca Alexandra Rexova. Quarta l'altra azzurra Martina Vozza.

Mazzel: "Ho commesso qualche errorino ma sono soddisfatta"

"Ho commesso qualche qualche errorino, ma ho fatto molte curve fatte bene, sono davvero soddisfatta". Lo ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport Chiara Mazzel, medaglia d'oro nel superG femminile vision impaired alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. "Sono riuscita a recuperare subito, sono veramente in forma, quando faccio gli errori poi do sempre qualcosa in più", ha aggiunto la trentina delle Fiamme Gialle. Soddisfatto anche Nicola Cotti Cottini, la guida azzurra: "Chiara è stata bravissima, sono soddisfatto, dopo la discesa l'oro ci era sfuggito per poco, stamane aveva anche un po' di mal di testa ma ha stretto i denti, sono davvero molto contento".

"Aigner? Magnifico esser riuscita a stare davanti a lei"

"Questa medaglia d'oro pesa molto di più rispetto a quella d'argento in discesa libera. Sono molto felice di com'è andata, anche perché stamattina in ricognizione mi è iniziato un fortissimo mal di testa e quasi non volevo partire, perché non riuscivo a stare in equilibrio. Sono super soddisfatta anche di come ho gestito questo inconveniente". Lo ha detto Chiara Mazzel, dopo la vittoria nel Super-G paralimpico di Cortina d'Ampezzo. Alle sue spalle è arrivata "la temibilissima Veronika Aigner con cui mi gioco sempre il podio. Essere riuscita a stare davanti a lei alla Paralimpiade è magnifico".