Il primo oro dell’Italia alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ha il volto e il sorriso di Emanuel Perathoner . Un sorriso che racconta molto più di una vittoria. Racconta una caduta, una lunga risalita e la forza ostinata di chi ha scelto di guardare sempre avanti. Sulla neve di Cortina, nello snowboardcross maschile SB-LL2, il bolzanese non ha lasciato spazio a dubbi. Era il favorito della vigilia e ha trasformato il pronostico in una dimostrazione di forza. Già nelle seeding manche aveva dato un segnale chiaro, dominando entrambe le prove. Poi ha continuato con lo stesso ritmo implacabile: primo nei quarti, primo in semifinale, fino alla big final. Pettorina rossa numero 40, traiettorie pulite, velocità e controllo. Sul traguardo il distacco è netto: 2 secondi e 14 centesimi sull’australiano Tudhope, 3 secondi e 1 centesimo sul coreano Lee. Alle loro spalle il canadese Massie. È stato un esordio paralimpico da brividi: prima partecipazione ai Giochi e subito la medaglia più preziosa. Quando si ferma in zona mista, l’emozione gli illumina il volto. Le parole arrivano semplici, dirette, come chi ha appena chiuso un cerchio lungo anni. "È bellissimo. È quello a cui puntavamo, quello su cui abbiamo lavorato per tutte queste stagioni, ed è meraviglioso. La pista era perfetta, proprio adatta alle mie caratteristiche".

Dall’infortunio alla rinascita: la storia di Emanuel Perathoner nello snowboard

Ma dietro quell’oro c’è molto più di una gara perfetta. C’è una storia che comincia molto prima. Lo snowboard entra nella sua vita da bambino: ha appena otto anni quando sale sulla tavola per la prima volta. Da allora la neve diventa il suo elemento naturale. Nel 2003 entra nel giro della Nazionale e costruisce la sua carriera passo dopo passo, sostenuto dalla famiglia: mamma Cristina, papà Evan e il fratello Andreas, primo tifoso. Il suo mondo è fatto di partenze esplosive, curve strette e salti nello snowboardcross. Arrivano i risultati: cinque podi in Coppa del Mondo, tra cui una vittoria a Cervinia, due Olimpiadi invernali – Sochi 2014 e PyeongChang 2018 – e il bronzo mondiale nel 2019. È uno dei migliori interpreti italiani della disciplina. Poi, all’improvviso, tutto si spezza. Gennaio 2021. Durante un allenamento in preparazione a Pechino 2022, un errore su un salto cambia la sua storia. Il ginocchio sinistro si distrugge nell’impatto. Inizia un calvario di quattro interventi chirurgici. Alla fine, nell’aprile del 2022, la scelta inevitabile: una protesi totale al ginocchio. Per molti sarebbe stata la fine. Per lui no. "Ho sempre guardato avanti, perché le cose passate non puoi cambiarle", dirà più tardi raccontando quel periodo. Invece di ritirarsi, Perathoner decide di rimettersi in gioco. Entra nel Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa e scopre il circuito del para-snowboard. È un nuovo inizio, ma lo spirito è lo stesso. La velocità, la voglia di competere, la fame di traguardi non sono cambiate. Anzi, forse sono diventate ancora più forti.

Il futuro di Perathoner a Cortina: obiettivo oro anche nel banked slalom

Nel 2023 arriva la conferma: ai Mondiali paralimpici in Canada conquista due titoli nello snowboardcross e nel banked slalom. È il segnale definitivo che la sua seconda carriera è appena cominciata. E proprio a Cortina, tre anni prima dei Giochi, era nata l’idea di provarci davvero. "Mi sono rimesso in gioco nel 2023 e questo per me è un grande risultato», ha rivelato dopo l’oro. "All’inizio non volevo riprendere da questa specialità, ma poi il mio fisioterapista mi ha convinto". Oggi gareggia con ferri nel femore e nella tibia. Ma quando scende sulla neve la sua tavola sembra dimenticarsene. Lo sport lo ha spezzato, lo sport lo ha salvato. In realtà, come spesso accade nelle storie più autentiche, Perathoner si è salvato da solo. E mentre l’eco della sua vittoria risuona tra le montagne di Cortina, lui guarda già avanti. Perché la fame non è finita. "Ora in settimana c’è il banked slalom e si punta all’oro. È un’altra specialità in cui ho dominato. Questa vittoria vale molto perché è sempre stata la mia gara, ma ora pensiamo alla prossima". Il primo oro italiano di Milano Cortina 2026 nasce così: da una caduta, da una scelta coraggiosa e dalla determinazione di chi, anche dopo l’urto più duro, trova sempre il modo di rialzarsi.