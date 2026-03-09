Super Bertagnolli, splendido argento nel superG VI: 2ª medaglia a Milano Cortina e 10ª alle Paralimpiadi!

Giacomo Bertagnolli ha conquistato la medaglia d'argento nel supergigante categoria ipovedenti ai Giochi paralimpici di Milano Cortina . L'azzurro, assieme alla guida Andrea Ravelli, è stato preceduto per 16 centesimi dal campione austriaco Johannes Aigner (guida Nico Haberl) che ha chiuso con il tempo di 1'11"99. Bronzo al canadese Kalle Ericsson (guida Sierra Smith) a 1"30. Per il 29enne trentino di Cavalese, portacolori delle Fiamme Gialle, si tratta della decima medaglia paralimpica, la quarta d'argento, e la seconda in questa edizione dei Giochi dopo il bronzo in discesa.

Bertagnolli, gioia d'argento a Milano-Cortina

Per l'Italia è il quinto podio in questa rassegna, con la squadra azzurra resta al quarto posto nel medagliere complessivo.