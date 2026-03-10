Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bertagnolli oro, Pellizzari argento! Italia show nello sci alpino alle Paralimpiadi

Spettacolo a Milano e Cortina, due medaglie nella combinata che permettono di superare il medagliere di Pechino
1 min
Bertagnolli oro, Pellizzari argento! Italia show nello sci alpino alle Paralimpiadi© ANSA

Dopo la tripletta di Chiara Mazzel, l'Italia continua a scrivere la storia alle Paralimpiadi di Milano e Cortina con altre due medaglie che impreziosiscono il medagliere e che permettono subito il sorpaso ai risultati ottenuti dal team azzurro nella spedizione di Pechino 2022. Nel giro di oochi minuti due straordinari discese: prima Giacomo Bertagnolli, insieme alla guida Andrea Ravelli, ha vinto la medaglia d'oro nella combinata di sci alpino maschile, poi Federico Pelizzari ha conquistato l'argento nella combinata, categoria standing. Gli azzurri al quarto giorno di gare aumentano il bottino di medaglie conquistate salendo a otto e fanno un altro passo verso il record delle tredici medaglie, che resiste da Lillehammer 1994.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS