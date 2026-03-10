Bertagnolli oro, Pellizzari argento! Italia show nello sci alpino alle Paralimpiadi

Dopo la tripletta di Chiara Mazzel, l'Italia continua a scrivere la storia alle Paralimpiadi di Milano e Cortina con altre due medaglie che impreziosiscono il medagliere e che permettono subito il sorpaso ai risultati ottenuti dal team azzurro nella spedizione di Pechino 2022. Nel giro di oochi minuti due straordinari discese: prima Giacomo Bertagnolli, insieme alla guida Andrea Ravelli, ha vinto la medaglia d'oro nella combinata di sci alpino maschile, poi Federico Pelizzari ha conquistato l'argento nella combinata, categoria standing. Gli azzurri al quarto giorno di gare aumentano il bottino di medaglie conquistate salendo a otto e fanno un altro passo verso il record delle tredici medaglie, che resiste da Lillehammer 1994.