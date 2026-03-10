De Silvestro d'argento! Italia da sogno alle Paralimpiadi: il record di Lillehammer più vicino

Giornata da sogno per il team azzurro sulla neve di Cortina! Quarta medaglia del giorno con René De Silvestro che si prende l'argento nella combinata alpina sitting. Prova da applausi nello slalom dopo il terzo posto nel Super-G, a vincere è stato l'olandese Jeroen Kampschreur per 11 centesimi, terzo l'altro olandese De Langen. Quella di De Silvestro è la nona medaglia dell'Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 (3 ori, 5 argenti e un bronzo), superato il medagliere di Pechino 2022 e si avvicina il record di 13 stabilito a Lillehammer 1994.

Le parole di De Silvestro

"Oggi dovevo, avevo una rabbia dentro… Ho sperato nell'oro visto il tempo che avevo fatto, pensavo di essere davanti al centesimo, alla fine è un grande dello sci, è veramente meritato. In slalom ho fatto un'ottima manche. La pista sono riusciti a tenerla perfettamente, è davvero fantastico". Lo ha dichiarato Renè De Silvestro ai microfoni di Rai Sport, medaglia d'argento nella combinata alpina sitting alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.