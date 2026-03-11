De Sanctis: "Medaglie azzurre a Milano-Cortina, è record di qualità"

Nello sport ci sono segnali che dicono tanto sulla buona stella. Marco Giunio De Sanctis , presidente del comitato paralimpico italiano (Cip), forse avrà intuito qualcosa che lo riguarda. Proprio ieri su Milano Cortina, Paralimpiade di casa nostra con tutto quel che ne consegue per il godimento nazionale, sono piovute medaglie che hanno portato a 9 il bottino generale con ben tre ori quanti solo in altre tre edizioni (Innsbruck 1988, Nagano 1998, Salt Lake City 2002). Così da spolverare via il medagliere della precedente Paralimpiade di Pechino (7 medaglie, 2 ori) e cominciare a pensare al record assoluto di Lillehammer 1984 (13 podi ma senza ori). Dove sta il segnale? De Sanctis, proprio ieri, aveva convocato una conferenza, a casa Italia di Milano, in compagnia dei giocatori dell’Ice hockey che, finalmente, hanno vinto una partita (contro la Germania 2-1) dopo aver incassato 25 gol fra Usa e Cina. Cappottini da far tremare. C’era di che criticare. Ed invece, tra visi noti e notabili, il presidente ha potuto gonfiare il petto con tutto questo fioccare di medaglie. Sono state rose e fiori. “ E non è ancora finita ”, ha aggiunto ambizioso e consapevole. “ Siamo in Italia , quindi ogni medaglia ha un sapore ancora più significativo. La cosa incredibile, a parte le 9 medaglie in soli 4 giorni, è che sono state vinte con 5 atleti diversi rispetto ai tre atleti per i 7 podi di Pechino ”.

"Battuto il record di qualità"

Ed ecco che anche il ricordo di Lillehammer prende faccia diversa. “Un record bello quello di allora, ma senza un oro. Solo argenti e bronzi. E nel medagliere prima contano gli ori, poi il resto. Allora dico che, per qualità, abbiamo già battuto quel primato. E sono certo non finirà qui, i ragazzi si caricano psicologicamente. Mancano all’appello i fondisti. Spero in Romele nel fondo. Eppoi ancora Perathoner e De Silvestro che si è sbloccato con l’argento”. De Sanctis ha vissuto Torino 2006, come segretario generale. E ci dice che 20 anni non sono passati invano. “Allora fu un grande successo, alcuni sport cambiarono perfino la cultura dei torinesi e dei piemontesi. Mi auguro accada pure con Milano. Da Torino il movimento è cresciuto vorticosamente. Qui c’è una grande squadra, il bilancio è più che positivo ed abbiamo ampiamente superato Pechino”. Bilancio che viene incartato nella bellezza di un pubblico tifoso. I 9000 presenti a Santa Giulia per vedere perdere 14-1 la nazionale di Ice hockey con gli Usa, forse sono un’occasione persa. In Italia il rapporto con le nazionali è estremo: tanto amore e altrettanto criticismo.

"Perdere 14-1 fa male"

La difesa: “In questo periodo siamo carenti in diversi sport di squadra. Diciamo calcio ed altro. Certo, perdere 14-1 fa male: non va bene. Cina e Usa sono più forti di noi, di altro livello. Ora sarebbe straordinario arrivare quinti. Novemila presenze sono un dato eccezionale e dimostrano che queste sono Olimpiadi a tutti gli effetti. Straordinarie anche dal punto di vista organizzativo. Qualcuno si meraviglia ancora. Vediamo atleti dalle prestazioni altissime, a dimostrare che le differenze esistono solo nelle teste. Ci sono limiti, ma come per tutti. I nostri atleti mostrano cosa si riesce a fare con le capacità residue. Questo è il messaggio”. Vero. E ieri è stata giornata di magie, anche l’hockey ha trovato riscossa: dapprima andando sotto con la Germania, poi vincendo 2-1. Nikko Landeros, l’americano d’Italia che ha nonni e parenti milanesi, ha lanciato la riscossa. Ha vinto 3 ori con gli Usa e qui, al primo torneo in azzurro, è finito sotto un diluvio di reti contro Usa e Cina. Perlomeno choccante. Lo dice senza mezzi termini.“Ero abituato a vincere, non conoscevo la sconfitta. Però perdere serve. Così, poi, sarà più bello vincere”. Ottimismo? Un’idea. “Bisogna crescere, saper resistere alla pressione. Nei secondi tempi siamo sempre calati. Rivediamoci fra 4 anni: cercheremo di far cambiare qualcosa”. Nikko detto Provvidenza? Lo sapremo fra 4 anni.