Mazzel straordinaria! Altro argento e quarta medaglia alle Paralimpiadi: il bottino azzurro sale a 10

Mazzel: "Magnifico e spettacolare"

"È davvero magnifico e spettacolare, oggi ho gareggiato con la mia guida di sempre, ha ancora un valore in più. Aigner era quasi irraggiungibile, ma in questa manche siamo riusciti a sciare bene sul ripido, la mia guida mi ha dato la carica per spingere sul pezzo in piano. Le pressioni in queste Paralimpiadi sono molto più alte, perché sono una delle atlete favorite. Comunque sono riuscita a mantenere la tranquillità e la Chiara di quattro anni fa è completamente diversa rispetto alla Chiara di ora. Quattro anni fa, se dovevo fare una piccola intervista, le mie risposte erano sì, no, forse. Adesso invece mi sento anche sicura nelle interviste, diciamo che il mio carattere è diventato molto più forte. Quinta medaglia? Lo slalom sarà difficile, punto al bronzo, ma non è una cosa scontata". Lo ha dichiarato Chiara Mazzel, argento nel gigante donne vision impaired alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. "Devo dire che non ho sentito la responsabilità - ha aggiunto la guida Fabrizio Casal -, sono davvero molto grato e di aver portato il massimo. Ricordo ancora la prima volta che ho visto Chiara, ne ha fatta di strada e sono felice: quella visione sette anni fa di di vederla correre qui e fare bene ce l'avevo in testa e poi l'ho trasmessa a lei, è bellissimo vederla realizzata".