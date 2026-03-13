Jacopo Luchini ha vinto la medaglia d'oro nella gara di Snowboard banked slalom SB-UL alle Paralimpiadi di Milano Cortina . L'azzurro ha chiuso nella seconda manche con il tempo di 56"28. Argento e bronzo per i due atleti cinesi Pengyao Wang e Zihao Jiang. Nono posto per l'altro azzurro Paolo Priolo . Con quello odierno di Luchini sono quattro le medaglie d'oro conquistate dall'Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Si tratta del record storico per i colori azzurri : finora il massimo di ori ai Giochi invernali era di tre, vinti alle edizioni di Innsbruck 1976, Nagano 1988 e Salt Lake City 2002. In totale le medaglie finora conquistate dall'Italia a Milano Cortina sono 11 - 4 ori, 6 argenti e un bronzo -, seconda migliore prestazione rispetto alle 13 di Lillehammer 1994.

De Sanctis: "Medaglie azzurre a Milano-Cortina, è record di qualità"

Mazzel straordinaria! Altro argento e quarta medaglia

La gioia di Luchini

"Finalmente, è stato tutto pazzesco. L'ultima settimana è stata una montagna russa: sono passato dal non sapere se potevo gareggiare per il piede ad una gara molto al di sotto alle mie aspettative, fino all'oro in una disciplina che non è la mia. Tutti credevano in me, forse più del sottoscritto, quindi mi prendo questa medaglia che mi mancava da troppo tempo. Se mi avessero detto che avrei vinto un argento o un bronzo ci avrei messo la firma, visto anche che questa non è la mia gara. Sognavo da tanto di poter cantare l'Inno di Mameli, è pazzesco aver vinto alle Olimpiadi in casa e davanti ad amici e parenti". Così Jacopo Luchini dopo aver conquistato la medaglia d'oro del Banked Slalom SB-UL di para snowboard alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Oro anche per Perathoner

Arriva anche la quinta medaglia d'oro per l'Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina. La conquista Emanuel Perathoner nella gara di Snowboard banked slalom uomini SB-LL2. Con il miglior tempo assoluto nella seconda manche di 54"28, l'azzurro ha preceduto lo svizzero Fabrice Von Gruenignen argento e l'australiano Ben Tudhope bronzo. Per l'Italia è la quinta medaglia d'oro in questa edizione dei Giochi, record assoluto, e la dodicesima in totale.

Argento per Bertagnolli

Giacomo Bertagnolli (guida Andrea Ravelli) ha vinto la medaglia d'argento nello Slalom Gigante Vision Impaired alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina. Al comando dopo la prima manche, l'azzurro nella seconda è calato chiudendo con il tempo di 2'08"17 a +0.34" dalla medaglia d'oro vinta dall'austriaco Johannes Aigner (guida Nico Haberl) con il tempo di 2'07"83. Medaglia di bronzo per il polacco Michal Polas (guida Kacper Walas) a +2.08". Con l'argento di Bertagnolli l'Italia conquista la tredicesima medaglia a questa edizione delle Paralimpiadi ed eguaglia così il record assoluto di podi che risaliva ai Giochi Paralimpici di Lillehammer 1994.