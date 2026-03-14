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È un'Italia da leggenda: il cerchio di René, il romanzo di Jacopo

Il portabandiera De Silvestro conquista in gigante l’oro che gli mancava, il primo azzurro tra i sitting. Luchini dalla caduta al trionfo nello snowboard
Giandomenico Tiseo
1 min
È un'Italia da leggenda: il cerchio di René, il romanzo di Jacopo© Getty Images

C’è un giorno, nello sport, in cui tutto sembra congiurare per entrare nella storia. Per l’Italia dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina quel giorno è arrivato ieri: da raccontare e ricordare, di quelli che condensano talento, coraggio e

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