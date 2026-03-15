Vozza beffata nello slalom. Italhockey, che passione!

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Ci si prepara al gran finale. Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina chiudono oggi i battenti. Allo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, a partire dalle ore 20.30, andrà in scena la cerimonia di chiusura della XIV edizione dei Giochi. Una scelta tutt’altro che casuale: l’impianto fu infatti costruito per le Olimpiadi Invernali del 1956 e rappresenta uno dei luoghi simbolo della storia sportiva della località ampezzana.
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