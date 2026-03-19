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Il campione paralimpico Perathoner: "Mi hanno rubato le tavole da snowboard! Vi prego di..."

La denuncia del 39enne atleta di Bolzano, oro nel cross e nel banked slalom a Milano Cortina 2026
2 min

Il campione paralimpico Emanuel Perathoner è stato derubato dei suoi snowboard. A renderlo noto è lo stesso 39enne bolzanino, grande protagonista alle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 dove si è messo al collo due medaglie d'oro (fra cui la prima assoluta dell'Italia in questa edizione) nel para snowboard, prima nel cross e poi nel banked slalom SB-LL2.

Rubate due tavola al campione paralimpico Perathoner: l'appello sui social

E proprio la sera del 13 marzo, dopo il suo secondo successo ai Giochi, "durante la premiazione a Cortina, presso l'impianto Socrepes, qualcuno ha rubato due delle mie tavole Apex (colore grigio e nero) con attacchi Union modello Atlas FC - scrive Perathoner su Instagram -. Le tavole sono riconoscibili perché hanno un numero di serie, mentre gli attacchi sono pezzi molto rari: uno grigio e viola (edizione limitata) e l'altro giallo e nero (uno di soli due esemplari esistenti al mondo). Se qualcuno le ha viste o ha qualsiasi informazione, vi prego di contattarmi". 

 

 

 

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