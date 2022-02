Pechino2022, biathlon: Wierer conquista il bronzo nella 7,5 km sprint

PECHINO (CINA) - Dorothea Wierer ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara dei 7,5 km sprint donne di biathlon dei Giochi di Pechino chiudendo in 21'21"5 alle spalle della norvegese Marte Olsbu Roeiseland (oro, 20'44"3) e della svedese Elvira Oeberg (argento, 21'15"2). Per l'Italia, è la decima medaglia in questa edizione dei Giochi. Per Wierer, invece, è il terzo bronzo in carriera ai Giochi, il primo a livello individuale dopo quelli conquistati con le staffette miste a Sochi e Pyeongchang.