Pechino 2022, staffetta femminile biathlon: Italia 5ª, la Svezia conquista l'oro

Staffetta biathlon, Wierer: "Peccato, ma ottima prestazione"

"Abbiamo fatto una bellissima prestazione di squadra, non eravamo le favorite ma abbiamo fatto molto bene al tiro ed è stato fondamentale", commenta Dorothea Wierer. Un piazzamento bellissimo "anche se alla fine contano le medaglie, per cui peccato. Ma siamo andate tutte benissimo, dobbiamo vedere anche le cose positive". Bronzo nello sprint, Doro ha ancora un colpo in canna: "C'é la mass start sabato, speriamo bene, sento la stanchezza, soprattutto mentalmente". "Sono contenta, volevo dare il 100% e ci sono riuscita - il commento invece della prima frazionista, Lisa Vittozzi -. Ho fatto una bella gara e sono molto soddisfatta. Oggi ero agguerrita, purtroppo non ho raggiunto le medaglie individuali ma ho tenuto duro e ho portato a casa delle belle gare". "Sin da stamattina ero molto tranquilla, ero in fiducia ma non pensavo di andare così bene sugli sci - racconta invece Samuela Comola -. Ci ho provato fino in fondo ed è andata molto bene. Poi è chiaro che nell'ultima frazione ci sono tutte le più forti ma il quinto posto non era scontato".