Shiffrin, Pechino 2022 da incubo: non bastano gli sci di Sofia Goggia

PECHINO (CINA) - Pechino 2022 è stata un'Olimpiade da dimenticare per Mikaela Shiffrin. A secco di medaglie individuali, la 26enne americana è andata fuori anche nella combinata nonostante abbia gareggiato con gli sci di Sofia Goggia. Sì, perché l'italiana, come reso noto dall'account Twitter del Team Usa, le ha donato la sua attrezzatura lasciandole anche un bigliettino con scritto "Fly Mika, you can" ("Vola Mika, tu puoi"). Un augurio che ha commosso la stessa Shiffrin che, però, dopo essere uscita in gigante e in slalom, dove in passato aveva vinto l'oro, e in ritardo sia nel Super-G che in discesa, non è riuscita a terminare la gara. Su un percorso tracciato dal suo allenatore, Mike Day, la 26enne è andata larga in una curva e non è riuscita a correggere la traiettoria, fermandosi al lato del percorso scuotendo la testa. Mikaela chiude dunque così dei Giochi Olimpici invernali da incubo.