Lorello straordinario, esordio olimpico e bronzo nel pattinaggio di velocità

Lorello: "Mi hanno tolto il telefono dalle mani"

Queste le parole di Lorello: "L'allievo che supera il maestro? Diciamo che gli allievi senza i maestri non vanno da nessuna parte. Quindi un grazie speciale anche a Davide, Andrea Giovannini e a Michele Malfatti che durante gli allenamenti mi hanno sempre spronato. Io ancora oggi li guardo veramente con gli occhi di chi non sa come fanno a fare certe cose, perché sono veramente degli animali da allenamento. Ghiotto era genuinamente contento e felice perché sa che indietro a questa medaglia c'è anche il duro lavoro di squadra che stiamo facendo e abbiamo fatto. Se c'è stato un momento in cui ho capito di vincere la medaglia? Sì, però mi hanno tolto il telefono per non guardare i tempi e mi sono messo le mani davanti agli occhi perché non volevo scoprirlo quasi".