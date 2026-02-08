Tuttosport.com
Lorello straordinario, esordio olimpico e bronzo nel pattinaggio di velocità

Il pattinatore azzurro porta in dote al medagliere tricolore un'altra medaglia grazie a uno strepitoso terzo posto
3 min
lorelloPattinaggio velocitàmilano cortina
Lorello straordinario, esordio olimpico e bronzo nel pattinaggio di velocità© Getty Images

Ancora un podio azzurro a Milano-Cortina! Questa volta è Riccardo Lorello ad arricchire il medagliere tricolore, grazie a uno strepitoso bronzo conquistato nei 5 mila metri di pattinaggio velocità. Una domenica bestiale per l'Italia, che raggiunge quota 7 medaglie, di cui 4 portate in dote solamente l'8 febbraio: un bottino da primato considerato che alle Olimpiadi gli atleti azzurri non erano mai andati oltre le 3 medaglie giornaliere. Oltre il terzo posto di Lorello, si contano infatti l'argento nella staffetta del biathlon, il bronzo di Sofia Goggia nella discesa libera e il bronzo di Lucia Dalmasso nello snowboard. Tornando sulla pista di Rho, a trionfare è invece il norvegese Sander Eitrem, che oltre l'oro registra il nuovo record olimpico di 6'03"95. Alle sue spalle, il ceco Metodej Jilek (+2.53) che stacca Lorello di +5.27. Medaglia di legno invece per il grande favorito Davide Ghiotto (+5.62).

Lorello: "Mi hanno tolto il telefono dalle mani"

Queste le parole di Lorello: "L'allievo che supera il maestro? Diciamo che gli allievi senza i maestri non vanno da nessuna parte. Quindi un grazie speciale anche a Davide, Andrea Giovannini e a Michele Malfatti che durante gli allenamenti mi hanno sempre spronato. Io ancora oggi li guardo veramente con gli occhi di chi non sa come fanno a fare certe cose, perché sono veramente degli animali da allenamento. Ghiotto era genuinamente contento e felice perché sa che indietro a questa medaglia c'è anche il duro lavoro di squadra che stiamo facendo e abbiamo fatto. Se c'è stato un momento in cui ho capito di vincere la medaglia? Sì, però mi hanno tolto il telefono per non guardare i tempi e mi sono messo le mani davanti agli occhi perché non volevo scoprirlo quasi".

Tutte le news di Pattinaggio di velocità

