Razzoli in lacrime: "Chiudere con una medaglia sarebbe stato un sogno"

PECHINO (CINA) - "E' stato bello provarci, ci sono andato vicino ma non abbastanza. Ci credevo ma sono stati più bravi i primi. Ho fatto una bella seconda manche, ho sciato bene fino al traguardo, tirando, rischiando, senza sbagliare, ma quell'appoggio all'inizio mi è costato caro. E' stato bello essere qua, era un sogno finire con una medaglia olimpica. Alla fine ho fatto una bella gara e due decimi bruciano". Lo ha detto Giuliano Razzoli dopo l'ottavo posto ottenuto nello slalom olimpico di Pechino 2022. Il 37enne emiliano, oro a Vancouver 2010 fra i pali stretti, ha chiuso ottavo a 26 centesimi dal podio e non è riuscito a trattenere le lacrime ai microfoni Rai: "Mi sarebbe piaciuto finire con una medaglia, me lo sarei anche meritato, ma lo sport è questo, ti insegna a credere nei sogni e io ci ho creduto, fa un po' male ma devo essere fiero del lavoro che ho fatto e di come ho sciato in questa stagione. Sapevo che questa era la mia ultima Olimpiade e ho dato il meglio".