Odermatt senza confini: Casse vede le Olimpiadi

Sulla Streif il tempo si è fermato per un istante, giusto il battito di un cuore lanciato oltre i 140 chilometri orari. Poi è arrivato Marco Odermatt. Il supergigante di Kitzbuehel si è deciso lì, nello schuss finale disegnato dalla tracciatura audace di Lorenzo Galli: una linea spettacolare e crudele, che ha esaltato lo sci e smascherato ogni minima esitazione. Tre centesimi. Tanto è bastato al fuoriclasse rossocrociato per piegare anche il