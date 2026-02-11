Tuttosport.com
Paris sfortunato, Franzoni solo sesto: niente podio e delusione Italia nel SuperG

Tutti i risultati nella specialità maschile che ha visto i quattro azzurri in gara chiudere lontano dai primi tre gradini di Bormio
3 min
SuperGmilano cortinaOlimpiadi
Paris sfortunato, Franzoni solo sesto: niente podio e delusione Italia nel SuperG© APS

Giovanni Franzoni fuori dal podio. È l'amaro esito della prova del SuperG ai Giochi di Milano-Cortina, dove l'azzurro, già argento in discesa libera, chiude al 6º posto accumulando un ritardo di +0.63 sullo svizzero Franjo von Allmen, che festeggia il suo terzo oro dopo i trionfi in discesa e in combinata a squadre con il tempo di 1:25.32: argento per Ryan Cochran-Siegle, bronzo per Marco Odermatt. Queste le parole di Franzoni: "Alla fine ho sciato bene in tutti i settori, purtroppo nella parte centrale ho preso 6 decimi. Era la parte di scorrimento, in cui bisognava stare più chiusi. Devo gestire meglio gli spigoli: sto imparando e non sono perfetto. Franjo è stato perfetto, c'è solo da imparare: tre ori alla prima Olimpiade non è da tutti". Ancora più indietro Christof Innerhofer Mattia Casse, che accumulano rispettivamente +1.18 e +2.05 di ritardo. Si ferma invece alla porta 6 la discesa di Dominik Paris che scivola sulla neve dopo aver perso lo sci destro, riuscendo tuttavia a controllare la caduta e a evitare gravi conseguenze: cala dunque il sipario sui Giochi del bronzo in discesa. Queste le sue parole: "Ho perso lo sci e non si può capire come mai. Va bene che lì è un po' mosso, ma uno sci non può aprirsi così. Peccato. Sono stato sfortunato, non ho potuto dimostrare di cosa sono capace. Bello il bronzo, ma oggi volevo volevo dimostrare di cosa sono capace. Devi sempre arrivare al traguardo. Oggi era un bel tracciato per me, peccato".

Il medagliere dell'Italia all'11/02

  • Pattinaggio di velocità su ghiaccio: 1 oro, 1 bronzo
  • Short track: 1 oro
  • Sci alpino: 1 argento, 2 bronzi
  • Biathlon: 1 argento
  • Curling: 1 bronzo
  • Pattinaggio di figura: 1 bronzo
  • Slittino: 1 bronzo
  • Snowboard: 1 bronzo
  • Totale: 11

