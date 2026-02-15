Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Brignone e Goggia, l'onore e il rispetto

Federica e Sofia, oro per lo sci e per lo sport italiano: tocca essere infinitamente grati
Xavier Jacobelli
1 min
Brignone e Goggia, l'onore e il rispetto© ANSA

Dobbiamo essere grati, infinitamente grati a Federica Brignone e a Sofia Goggia per tutto l'oro che danno allo sci e, più in generale, allo sport italiano. Dove il riferimento aureo non è e non può essere circoscritto al trionfo della Tigre nel SuperG di MilanoCortina2026 e a quello della Ninja a PyeongChang 2018, che poi ha aggiunto l'argento di Pechino 2022 e ha firmato con il bronzo nella libera di Cortina lo storico tris in tre diverse edizioni d

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS