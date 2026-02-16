Brignone, Bastoni e Inter-Juve: "Lo sci è sano, certe cose non esistono qui. Ora torno al J-Medical"

"Se mi ha scritto Sinner? Non solo lui ma anche tutti gli altri ragazzi che ho conosciuto durante il percorso. Non ho dormito tantissimo ovviamente, avrei voluto dirvi che ero andata a fare baldoria ma non ce l'ho fatta, ero stravolta. Mi sono ritirata in camera mia, in hotel con i miei amici, e stamattina quando mi sono svegliata ho proprio pensato 'ma come è potuto succedere tutto questo?'. E mi sto chiedendo ancora il perché e il per come”. Lo ha detto Federica Brignone in conferenza stampa a Casa Italia a Cortina. A proposito dell'infortunio di Lindsey Vonn: “Mi è dispiaciuto, so cosa vuol dire farsi male e posso dirlo. Sicuramente tutto quello che lei aveva messo in piedi per tornare è stata una grossa avventura. E' stata brava e coraggiosissima a provarci. Ogni tanto mi chiedo se le mancasse qualche rotella ma vedendo cosa è successo a me capisco che lei ha una grande passione per questo sport”.
Il presidente Mattarella
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella "è una persona umilissima, con noi atleti si è sempre comportato con rispetto e umiltà, che a me piace moltissimo. L'abbraccio con lui dopo la vittoria? E' stato veramente particolare, già vincere in casa davanti al pubblico, anche per chi c'era ieri cantare l'inno con tutta la tribuna penso sia stata una delle emozioni e dei momenti più particolari che abbia vissuto. Io non sapevo neanche che sarebbe venuto, mi sono metta 'meno male che non ho fatto una figuraccia'. Lui mi ha detto 'ci contavo', ma io non lo pensavo mica e gliel'ho proprio detto. A me vengono fuori le cose spontanee, al momento” ha raccontato Brignone.
Futuro e film sulla sua storia
“Una delle prime cose che voglio fare, e che dico da anni, è un viaggio. Stare via quanto voglio e dove voglio, senza impegni. Ma il mio sogno in questo momento è di continuare ad avere la mia vita e non cambiarla. Il mio grande sogno è che la mia vita rimanga la mia, non cambi per i miei risultati sportivi. Non voglio cambiare comportamenti. La fortuna che ho è che a casa mia in Valle d'Aosta la gente è abituata a vedermi. Non ho mai fatto una vita da vip, ho sempre fatto le mie cose, dalle feste in paese ad andare a bere un caffè con le amiche. Tutte queste cose voglio continuare a farle. Il film sulla mia storia? Io l'attrice non la faccio, questo sia chiaro per tutti. C'è qualcosa che parla della mia storia da atleta. E' partito tutto l'anno scorso, volevamo raccontare chi sono. E' un progetto che si sta sviluppando ma non è un film o una fiction, ci sono solo immagini vere, è più un docureality. Se uscirà, e io spero che esca, secondo me sarà una cosa bellissima. Viene fuori come non ho preparato le Olimpiadi quest'anno, mi sarebbe piaciuto raccontare una storia normale, purtroppo raccontiamo qualcos'altro ma sarà comunque bello” ha aggiunto la campionessa azzurra.
Il ritorno al J Medical e la risposta su Bastoni
Brignone ha poi spiegato: “Adesso torno al J Medical a vedere come sto e che possibilità ho di continuare una stagione. In questo momento l'idea di continuare la stagione è il mio paravento per tutto il resto che non ho voglia di affrontare. Cercherò di proteggermi con le gare e con la vita d'atleta che è la mia protezione più grande. Al momento l'intervento che devo fare non lo posso fare, la mia tibia non è ancora a posto, non posso togliere la ferraglia che ho dentro ancora per un po'. Quegli esami li farò più avanti, adesso valuteremo la forza, il dolore, le cose che mi servono per decidere se tornare in gara settimana prossima o meno. Dovrò tornare sotto i ferri ma ci vuole ancora un po' di tempo, non sono pronta per togliere la placca, la mia tibia non è ancora a posto per farlo – ha proseguito parlando delle sue condizioni di salute - La mia sfida sportiva per il resto della stagione sarebbe qualificarmi per le finali di Coppa del Mondo con tre gare a disposizione e continuare ad avere questo coraggio di affrontare le gare. Questa è già una grande sfida”.
Sul gesto di Bastoni in Inter-Juve
Infine, interpellata sull'episodio che ha visto protagonista Bastoni in Inter-Juve, ha dichiarato: "Non faccio paragoni, ma nel nostro sport queste cose non esistono: è impossibile. Noi come sportive abbiamo dei valori forti. Nello sport la meritocrazia ancora vale. Il cronometro non è influenzabile in nessun modo: ed è per questo che nel nostro sport c'è una competitività sana: in nessun modo io potrò influenzare il gioco del mio avversario, come accade in altri sport. Da noi c'è un rispetto totale: basta sbagliare una curva e puoi finire dieci mesi in riabilitazione: per questo nel nostro sport c'è rispetto, ma non invidia e una rivalità brutta. Serve che possa dare esempio anche per gli altri".
Il presidente Mattarella
Futuro e film sulla sua storia
