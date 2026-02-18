Pellegrino e Barp, splendido bronzo nella team sprint di fondo alle Olimpiadi! Quinto oro per Klaebo

Altro podio per l'Italia a Milano-Cortina! Questa volta sono Elia Barp e Federico Pellegrino ad arricchire il medagliere azzurro con il bronzo conquistato nella team sprint maschile di Tesero. Il tandem azzurro chiude con un ritardo di 3"3 dai campioni norvegesi Johannes Hoesflot Klaebo (al suo 10º oro olimpico in carriera) ed Einard Hedegart. Secondo gradino del podio invece per la coppia statunitense Ben Ogden-Gus Schumacher. Ancora una gioia dunque per Barp e Pellegrino dopo il bronzo nella staffetta maschile. L'Italia festeggia invece la 25ª medaglia di un'edizione senza precedenti.