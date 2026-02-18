Tuttosport.com
Pellegrino e Barp, splendido bronzo nella team sprint di fondo alle Olimpiadi! Quinto oro per Klaebo

L'Italia festeggia la 25ª medaglia di un'edizione senza precedenti nella storia dei Giochi invernali
2 min
barpPellegrinoSci di fondo
Pellegrino e Barp, splendido bronzo nella team sprint di fondo alle Olimpiadi! Quinto oro per Klaebo© Getty Images

Altro podio per l'Italia a Milano-Cortina! Questa volta sono Elia Barp e Federico Pellegrino ad arricchire il medagliere azzurro con il bronzo conquistato nella team sprint maschile di Tesero. Il tandem azzurro chiude con un ritardo di 3"3 dai campioni norvegesi Johannes Hoesflot Klaebo (al suo 10º oro olimpico in carriera) ed Einard Hedegart. Secondo gradino del podio invece per la coppia statunitense Ben Ogden-Gus Schumacher. Ancora una gioia dunque per Barp e Pellegrino dopo il bronzo nella staffetta maschile. L'Italia festeggia invece la 25ª medaglia di un'edizione senza precedenti.

Milano-Cortina 2026: il medagliere aggiornato.

Il poker olimpico di Pellegrino

Il fondista classe 1990 conquista inoltre la sua 4ª medaglia olimpica. Questi tutti i suoi podi:

  • Bronzo: Milano Cortina 2026 - staffetta, sprint a squadre
  • Argento: Pechino 2022 - sprint
  • Argento: Pyeongchang 2018 - sprint

La manita di Klaebo a Milano Cortina

Il fenomeno norvegese aggiunge così in bacheca la sua 12ª medaglia olimpica. Questo il suo palmarès, che a Milano-Cortina lo ha già visto trionfare nella 10 km, sprint, skiathlon, staffetta e nello sprint a squadre.

  • Oro: Milano Cortina 2026 - 10 km, sprint, skiathlon, staffetta, sprint a squadre
  • Oro: Pechino 2022 - sprint, sprint a squadre
  • Oro: Pyeongchang 2018 - sprint, sprint a squadre, staffetta
  • Argento: Pechino 2022 - staffetta
  • Bronzo: Pechino 2022 - 15 km

Seguono aggiornamenti.

