PECHINO - Continuano le emozioni per l’Italia in questa edizione dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. La campionessa italiana dello short track Arianna Fontana guadagna l’ennesima finale e cerca la doppietta d’oro nei 1500 metri dopo la vittoria nei 5000 sempre a Pechino. L'azzurra ha chiuso al secondo posto la sua semifinale dopo una grandissima rimonta all'ultimo giro, alle spalle della sudcoreana Lee Yubi e pattinerà per una medaglia alle 14.18 ora italiana.