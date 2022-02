Pechino 2022, bronzo per la staffetta italiana nello short track

PECHINO (CINA) - Altra medaglia, questa volta al fotofinish, per l'Italia e in particolare per Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti e Pietro Sighel. Gli azzurri della staffetta 5000 metri di short track, infatti, hanno conquistato la medaglia di bronzo battendo la staffetta russa al fotofinish spuntandola per appena 9 millesimi e approfittando della caduta degli staffettisti cinesi nella seconda parte della gara. L'oro è andato al Canada, argento alla Corea.