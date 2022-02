Strepitosa Arianna Fontana nei 1500m dello short track: è argento

PECHINO (Cina) - Arianna Fontana ha conquistato - al fotofinish e a scapito dell'olandese Schulting - la medaglia d'argento nei 1500m dello short track, battuta soltanto dalla sudcorean Minjeong Choi. Per la campionessa azzurra si tratta dell'undicesima medaglia conquistata alle Olimpiadi Invernali, diventando l'italiana più titolata di sempre ai Giochi , compresi quelli estivi: superata la storica regina dello sci di fondo Stefania Belmondo , che si è fermata a dieci. Per la fuoriclasse di Sondrio si tratta del terzo metallo prezioso collezionato a Pechino2022, il quindicesimo per la nostra Nazionale, alla seconda edizione più fruttuosa di sempre, dopo i 20 raccolti nel 1994 a Lillehammer.

Arianna Fontana: "No ad altri 4 anni così"

Arianna Fontana conquista l'argento nei 1500 di short track ai Giochi di Pechino 2022 ed entra nella leggenda. Al termine della magica serata, la campionessa azzurra, in polemica con la Federghiaccio, ha parlato in zona mista: "I maschi li ho già perdonati, era solo uno che ha continuato ad attaccarmi sul ghiaccio. Tutti fanno errori, le cose io le ho perdonate da tempo, ma non dimentico. Se è uno dei quattro della staffetta che ha vinto il bronzo oggi? Sì. Milano-Cortina? Sarebbe un sogno esserci perché ho iniziato a Torino, concludere a Milano sarebbe il cerchio perfetto. Però altri quattro anni così io non li posso fare, vedremo se cambierà qualcosa, se ci saranno le basi giuste per poter continuare ed esserci come atleta". A chi le chiede se i dissidi con la federazione si possano ricomporre, l'azzurra replica: "Non so, dopo l'uscita del presidente Gios che ha detto 'faremo di tutto per avere Arianna Fontana a Cortina però sotto le nostre regole federali e il nostro sistema'. Diciamo che io me ne sono dovuta andare per poter essere qui e fare quello che ho fatto. Non sono stata sotto le loro regole e il loro sistema, perché sapevo che non poteva funzionare. Mettere già quel puntino non mette delle buone speranze".

Arianna Fontana: "L'Olimpiade migliore della mia vita"

11 medaglie olimpiche per Arianna Fontana, record che la rende l'italiana più medagliata di sempre ai Giochi: "Se è la migliore Olimpiade della mia vita? Sì. Dopo Sochi sono arrivata a PyeongChang e mi sono detta 'sarà difficile fare meglio'. E ho fatto meglio. Sono arrivata qui, e ho fatto meglio di PyeongChang. E' sicuramente una Olimpiade da incorniciare". "E' successo davvero di tutto, anche questa finale è stata una bella finale, sono contenta di esserci stata. Non so cosa aggiungere in questo momento. Le lacrime? Ho tante emozioni che adesso posso lasciare andare. Ho dovuto trattenere tante cose - ha ammesso - nei prossimi giorni avrò modo di rilasciare tutto quello che ho dentro".

Arianna Fontana leggendaria: le parole di Malagò

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha commentato così lo storico argento conquistato da Arianna Fontana nei 1500 di short track ai Giochi di Pechino 2022: "Arianna sei nella leggenda! Con questo meraviglioso argento sei diventata l'atleta azzurra più medagliata di tutti i tempi, lasciandoti alle spalle Stefania Belmondo. Ancora una volta hai dimostrato la tua classe immensa e sono orgoglioso di te". "E grazie a questa medaglia l'edizione di Pechino 2022 diventa la seconda Olimpiade invernale più prestigiosa di sempre per lo sport italiano. Sono gioie infinite e indescrivibili che voglio condividere con gli atleti, i tecnici e i presidenti federali che sono qui al mio fianco insieme al Segretario Generale Carlo Mornati, Grazie Italia Team!", ha concluso il numero uno del Coni.