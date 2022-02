Giornata nera per la Moioli a Pechino 2022: finisce ottava

PECHINO (Cina) - Non si è confermata, Michela Moioli. Dopo l'oro di PyeongChang nella specialità cross dello snowboard, la portabandiera Pechino non è riuscita nell'impresa di concedere il bis. Al Genting Snow Park, da favorita della gara, ha siglato inizialmente il miglior tempo nella prima manche di qualifica in 1:22.19 e poi si è presa agevolmente un posto nei quarti di finale, arrivando prima nella heat degli ottavi. Una volta arrivata in semifinale, però, è arrivata l'eliminazione. Partenza buona per l'azzurra, che ha lasciato sfogare le avversarie nelle prime curve e si è messa dietro. A quel punto la francese Trespeuch l'ha sorpassata, mandandola in terza posizione, che la Moioli non è più riuscita a rimontare.