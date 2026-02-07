Matteoli, il giramondo con la cicatrice sogna in grande: il centro del suo mondo è Livigno

Mappamondo alla mano, su per giù, Ian Matteoli punterebbe il dito su Bardonecchia. La sua casa. Ma il giovanissimo snowboarder piemontese, vent’anni compiuti lo scorso dicembre, è nato a Torino. Ed è cresciuto qua e là, compresi gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda, al seguito di una famiglia che l’ha messo in mezzo alla neve fresca prima ancora che imparasse a camminare. Il centro del suo mondo, oggi, è invece Livigno . Dove questa sera, alle 19.30, andrà in caccia di una medaglia olimpica nel Big Air. Dopo diciotto anni a surfare sulla tavola e a tre da un tremendo incidente in allenamento che ne ha messo a rischio la vita, oltre che la carriera. Operazione d’urgenza: emorragia interna, milza rotta, lesione all’ileo. Una cicatrice da sterno a ombelico gli suona adesso come un monito. Tutto alle spalle, oggi, nel giorno dei giorni. Matteoli – unico europeo tra i migliori dodici freestyler al mondo che si sfideranno inseguendo l’oro – è entrato in finale addirittura con il secondo punteggio, alle spalle del solo nipponico Ogiwara . La concorrenza – giapponesi, canadesi, neozelandesi – non manca, ma non ci sarà il norvegese Kleveland , uno dei nomi più intriganti alla vigilia, primo degli esclusi in qualificazione.

"Ecco cosa voglio mostrare ai giudici"

Lì dove l’azzurro ha impressionato con tre manche di altissimo livello, soprattutto la prima: 93.75 punti, picco che nessuno è stato in grado di eguagliare. “La sera prima della qualifica mentalmente ero molto stanco, devo ringraziare lo staff, perché poi nel riscaldamento e in gara mi sono sentito alla grande. E sono riuscito a vivere l’evento come volevo: senza pressioni, ma come una preziosa esperienza in cui divertirmi. Nelle ultime gare di Coppa del Mondo ho capito quello che i giudici volevano vedere e ho realizzato i trick che avevo in mente”. Ora il gran finale: “Ma non ho ancora deciso che sequenza realizzare, ci sono tante cose che vorrei mostrare ai giudici”. Così da continuare a stupire, dopo essersi già spinto dove nessun azzurro aveva mai osato.