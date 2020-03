Olimpiadi di Tokyo 2020, ipotesi slittamento a causa del coronavirus

TOKYO (GIAPPONE) - Il ministro giapponese per le Olimpiadi, Seiko Hashimoto, ha dichiarato che i contratti per lo svolgimento dell'evento specificano solo che debba tenersi nel corso del 2020, pertanto non sarebbe da escludere la possibilità che l'inizio dei Giochi di Tokyo 2020 possa slittare entro la fine dell'anno e, dunque, non partire più come previsto il 24 luglio. L'evento è minacciato dall'emergenza coronavirus, che ha portato al rinvio o alla cancellazione di molte manifestazioni sportive nel Paese e in tutto il mondo. I funzionari del Cio e gli organizzatori dei Giochi di Tokyo 2020 hanno ribadito di essere fiduciosi che l'evento si possa svolgere nei tempi previsti. Altri hanno suggerito che l'emergenza possa portare alla cancellazione, al rinvio o allo spostamento di alcune gare in altre città.