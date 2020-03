Coronavirus, Bach: "Olimpiadi si svolgeranno regolarmente dal 24 luglio"

LOSANNA (SVIZZERA) - "Ci stiamo preparando per il successo dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020". Lo ha detto il presidente Thomas Bach parlando in occasione di un incontro straordinario organizzato dal CIO per discutere della situazione dei prossimi Giochi Olimpici, alla luce dell'emergenza coronavirus a livello mondiale. "Il CIO, in collaborazione con tutte le autorità e i Comitati olimpici nazionali (CNO), è pienamente impegnato per il successo delle Olimpiadi di Tokyo a partire dal 24 luglio", ha aggiunto. Nel corso della riunione odierna il CIO ha ascoltato un rapporto su tutte le misure adottate finora per affrontare la situazione del coronavirus, a cui è seguita una discussione approfondita. A metà febbraio era già stata creata una task force congiunta che coinvolgeva il CIO, il Comitato Tokyo 2020, la città ospitante di Tokyo, il governo del Giappone e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Tokyo2020, il comunicato del Cio

Il CIO in una nota dichiara di "apprezzare e sostenere le misure adottate, che costituiscono una parte importante dei piani di Tokyo per ospitare giochi sicuri". Il CIO "continuerà a seguire i consigli dell'OMS, in quanto principale agenzia delle Nazioni Unite su questo argomento. L'Executive Board "ha ringraziato l'OMS per i suoi preziosi consigli e collaborazione continui". Il Comitato Olimpico ha "inoltre elogiato la grande unità e la solidarietà degli atleti, dei comitati olimpici nazionali, delle federazioni internazionali e dei governi. Ha accolto con favore la loro stretta collaborazione e flessibilità per quanto riguarda i preparativi per i Giochi, e in particolare gli eventi di qualificazione. Tutte le parti interessate continuano a lavorare a stretto contatto per affrontare le sfide del coronavirus". Il CIO infine "incoraggia tutti gli atleti a continuare a prepararsi per i Giochi olimpici di Tokyo 2020" e "continuerà a supportare gli atleti fornendo le informazioni e gli sviluppi più recenti, accessibili per gli atleti di tutto il mondo sul sito Web Athlete365".