Tokyo 2020, le cinesi con le spille di Mao: inchiesta archiviata

Il CIO ha archiviato l'inchiesta sulle due atlete cinesi, Bao Shanju e Zhong Tianshi, che durante la premiazione per la vittoria dell'oro nel ciclismo su pista hanno indossato sul podio le spille di Mao Zedong, leader fondatore della Cina comunista. Il gesto poteva essere considerata una violazione della Regola 50 della Carta Olimpica, che vieta manifestazioni di propaganda politica sul podio ai Giochi di Tokyo, ma il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso per l'archiviazione dopo le rassicurazioni dei funzionari della squadra cinese, sicuri che l'episodio non si ripeterà.