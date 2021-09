Paralimpiadi, oro e record del mondo per Fantin: Zaia lo esalta

I complimenti di Zaia

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha celebrato l'impresa del nuotatore di Bibione, con la conquista dell'oro e della miglior prestazione paralimpica di sempre:"Dopo due podi nelle staffette, Antonio Fantin, come in un crescendo rossiniano ha fatto il botto: oro e record del mondo nei 100 metri SL S6 di nuoto. La giornata Paralimpica italiana e veneta si illumina con una prestazione monstre. Bravo Antonio! Il sogno continua. Alla sua prima Paralimpiade - aggiunge - Antonio è già nell'olimpo dello sport, con tre medaglie in altrettante gare e con la chicca del metallo più prezioso oggi. E' un ragazzo giovane, con fortissime motivazioni e una tenuta fisica da Rambo, che migliora di gara in gara, senza accusare alcun tipo di fatica. Sentiremo ancora parlare di lui, con gioia e orgoglio".