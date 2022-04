Olimpiadi 2036, Bonessio: "Roma pronta dopo Giubileo ed Expo"

Intervistato da 'Gli Inascoltabili' su radio New Sound Level fm90, Ferdinando Bonessio, presidente della Commissione Sport di Roma Capitale ha dichiarato: "Sulla proposta di candidare Roma per le Olimpiadi 2036, la situazione è fluida. L'occasione persa del 2024 può essere recuperata visto che probabilmente nel 2036 le Olimpiadi dovrebbero essere assegnate in Europa. Perchè non recuperare quel sogno olimpico di cui tutti i romani credo sarebbero soddisfatti e soprattutto perchè non cogliere l'occasione che si sta definendo a Roma con il Giubileo 2025 e la candidatura all'Expo 2030? Tappe importanti che potrebbero dotare la città di quelle infrastrutture che la farebbero diventare una candidata eccellente per ospitare le Olimpiadi del 2036. Se la dichiarazione del sindaco Nardella che auspica l'ingresso di Roma nella candidatura di Firenze e Bologna può aiutare il sindaco Gualtieri a decidere? La proposta è legittima, l'organizzazione distribuita fra territori e regioni limitrofe è un modello che è stato sfruttato anche da altre grandi manifestazioni sportive a livello mondiale".