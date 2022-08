Tokyo 2020, arrestato Takahashi per corruzione: tangenti da miliardi di yen

TOKYO (GIAPPONE) - Haruyuki Takahashi, accusato di aver ricevuto da Aoki Holdings, azienda di pret a porter e sponsor dei Giochi Olimpici, tangenti per centinaia di miliardi di yen (uno yen equivale a 0,007 euro), è stato arrestato per sospetta corruzione. Lo riporta il quotidiano giapponese Asahi Shimbun. Haruyuki Takahashi è stato membro del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo svoltesi lo scorso anno. È stato arrestato anche Hironori Aoki, ex presidente della società che porta il suo nome, oltre ad altre due persone ancora ignote. Gli investigatori hanno perquisito la casa di Takahashi e l'ufficio del gigante della pubblicità, Dentsu Group, di cui è un ex dirigente.