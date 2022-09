Milano-Cortina, Malagò: "Un'intuizione dopo il no a Roma"

"È un'Olimpiade diversa, lo sappiamo sia noi che il CIO, c'è stato un prima del 24 giugno 2019, quando abbiamo vinto contro la Svezia, e un dopo: è una doppia Olimpiade di territori, non solo di comuni, è stata un'intuizione dopo le ferite dovute allo stop della candidatura alle olimpiadi estive di Roma. Abbiamo fatto di necessità virtù, lì in quel momento è nata la questione dell'Olimpiade dei territori". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò durante un evento all'interno della sede di Deloitte: "È un'Olimpiade comunque particolare - ha aggiunto -, bisogna pensare a tutto. Prendiamo la candidatura di Brisbane nel 2032: hanno vinto loro la candidatura, ma è un territorio molto più ampio, proprio per questo motivo prima o poi ci potrebbero anche essere due o tre stati che organizzeranno i Giochi".

Mondiali di volley femminile, Malagò: "Italia forte, può arrivare in fondo" Inoltre, Malagò ha parlato anche dei mondiali di volley femminile in programma dal 23 settembre al 16 ottobre: "L'Italia è molto forte e ci sono tutte le prospettive per poter arrivare fino in fondo. Il mondiale vinto dai ragazzi? Quella domenica pomeriggio, tra servizio pubblico e Sky il 28% degli italiani hanno guardato quella finale: un bel segnale culturale, aldilà della vittoria dell'Italia".