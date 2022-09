Malagò lancia allarme su Milano-Cortina: "Situazione urgente"

"Con il nuovo governo sarà fondamentale avere rispetto, soprattutto sulla nostra autonomia, una piena condivisione sul mondo dello sport e su aspetti normativi-legislativi, perché se li calano dall'alto si rischia lo scollamento tra noi e l'esecutivo". Lo ha detto ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della laurea magistrale honoris causa di Federica Pellegrini all'università San Raffaele di Roma. Poi su Milano-Cortina aggiunge che sta diventando "una situazione urgente. Il presidente Bach sarà a Roma in questi giorni e il Cio chiede risposte certe", prosegue il numero uno del Coni che poi si sofferma anche sull'approvazione definitiva del decreto legislativo correttivo in materia di lavoro sportivo. "Non mi sembra ci siamo novità. Tutto questo è completamente inadattabile con la realtà di oggi: prima c'era il Covid, ora il disastro dei costi dell'energia. Credo sia giusto che chi arriverà adesso al governo abbia presente che tutto questo: fermo restando le sacrosante tutele per i lavori, è insostenibile" ha concluso Malagó.