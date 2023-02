Milano Cortina 2026: giovani aspiranti reporter sportivi cercasi

TORINO - Mestiere in crisi? La fiamma olimpica risveglia anche la passione per il giornalismo. Potenza di Milano Cortina 2026 , il sogno a cinque cerchi italiano che diventerà definitivamente realtà vent'anni dopo quello di Torino 2020. Giochi bianchi, Giochi per i giovani. Anche per gli aspiranti reporter sportivi.

Il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ha infatti aperto la selezione per individuare due ragazze e due ragazzi tra i 18 e i 24 anni da coinvolgere nel programma Young Reporters istituito dal Cio, il Comitato Olimpico Internazionale. L’iniziativa consentirà ai ragazzi individuati innanzitutto di vivere i Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Gangwon 2024, Corea del Sud, da una prospettiva assolutamente esclusiva. Avranno infatti la possibilità di fare pratica sul campo, seguendo una formazione specialistica sui vari aspetti del giornalismo sportivo e su come coprire eventi importanti come le Olimpiadi.

«Siamo molto orgogliosi di poter offrire alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi questa opportunità davvero unica e una legacy concreta fatta di formazione ed esperienza sul campo - il commento di commenta Diana Bianchedi, campionessa di scherma da anni nel Coni e ora Chief of Strategic Planning and Legacy di Milano Cortina 2026 -. Con questo progetto, gli aspiranti Young Reporters potranno formarsi fianco a fianco con alcuni dei più grandi professionisti in ambito olimpico e scoprire i meccanismi che si celano dietro la narrazione di una grande storia sportiva, anche da un punto di vista fotografico, social e video. Young Reporters è solo la prima di una serie di iniziative che vedranno coinvolti i nostri giovani nella formazione professionale all’interno del meraviglioso mondo dello sport».

Il processo di selezione finale sarà curato direttamente dal Cio, che sceglierà due tra i quattro finalisti indicati dagli organizzatori di Milano Cortina 2026. I vincitori saranno ospiti del Comitato Olimpico Internazionale a Gangwon, in Corea del Sud, dal 19 gennaio al 1° febbraio 2024. In quell’occasione potranno seguire programmi specifici dedicati a scrittura, foto, video, radio e social media. Insomma, un'occasione unica i giovani italiani che vogliono vivere e raccontare lo sport. Per candidarsi c’è tempo fino al 31 marzo, fatevi avanti.