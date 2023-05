Olimpiadi 2026 creerà anche i manager dei prossimi grandi eventi

TORINO - Crescere nuove generazioni che sappiamo organizzare grandi eventi sportivi. Sì, anche le Olimpiadi. Si parla tanto, spesso a sproposito e senza una reale applicazione, di eredità olimpica, ma il piccolo-grande passo compiuto dalla Fondazione Milano Cortina 2026, il comitato organizzatore dei prossimi Giochi e Paralimpiadi invernali, va davvero in quella direzione. Con un convegno (online) è stata lanciata la collaborazione con SDA Bocconi School of Management, che da gennaio 2024 darà vita alla prima edizione dell’Executive Master in Business of Events (EMBE) della business school della prestigiosa Università milanese.