Un anno a Parigi 2024: arriva la docuserie 'Paris, la vie sportive'

Warner Bros. Discovery Sports inizia il conto alla rovescia di un anno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con i suoi contenuti originali ed esclusivi, in anteprima dal 26 luglio. Il campione del mondo di calcio Thierry Henry, ex Juventus, è il narratore della nuova docuserie Paris, La Vie Sportive, che ripercorre cent’anni di storie sportive dai Giochi di Parigi 1924.

Il viaggio verso Parigi 2024 s’arricchisce di nuovi contenuti esclusivi e originali, in anteprima mercoledì 26 luglio dalle 20:00 sulle piattaforme di Warner Bros. Discovery per celebrare il traguardo di One year to go. Il 26 luglio 2023, WBD festeggerà il conto alla rovescia verso il ritorno dei Giochi in Europa, per la prima volta dopo Londra 2012, con una serata olimpica di debutto sui canali di Warner Bros. Discovery di Paris, La Vie Sportive: la docuserie dedicata ai cent’anni sportivi di Parigi dai Giochi Olimpici del 1924.

Gli episodi e le parole di Henry

Suddivisa in due episodi da sessanta minuti e trasmessa integralmente mercoledì 26 luglio dalle 20:30, Paris, La Vie Sportive ha come voce narrante il leggendario vincitore dei Mondiali di calcio 1998, al Saint Denis di Parigi, e degli Europei del 2000 Thierry Henry. Storie che esplorano il profondo legame che lega lo sport a Parigi, con la partecipazione delle leggende del calcio francese Emmanuel Petit e Marcel Desailly; del corridore più forte di tutti i tempi Eddy Merckx, di Mats Wilander 7 volte campione Slam di tennis e di Yannick Noah, ultimo francese vincitore del Roland-Garros. Parlando di La Vie Sportive e dei Giochi Olimpici, Thierry Henry dichiara: «Ogni volta che si svolge un grande evento nel proprio Paese, si diffondono gioia tra la gente e voglia di praticare un nuovo sport. Cent’anni fa, grazie allo sport, Parigi è riuscita a rialzarsi dalle macerie della Grande Guerra: a vedere una luce in fondo al tunnel, perché i Giochi Olimpici portano speranza e resilienza. Perché Parigi non è solo elegante, ma sa combattere per difendere i suoi valori».