Olimpiadi, ufficiali 5 nuovi sport a Los Angeles 2028: ecco quali sono

Via libera dal Cio a 5 nuovi sport olimpici che saranno inseriti nel programma delle Olimpiadi che avranno luogo a Los Angeles nel 2028. Si tratta di baseball-softball, cricket, flag football (una versione del football americano a contatto limitato), lacrosse e squash. La decisione è arrivata nel corso della sessione del Cio a Mumbai, in India. Per baseball-softball, cricket e lacrosse si tratterà di un ritorno ai Giochi Olimpici, mentre il flag football e lo squash faranno il loro debutto olimpico a Los Angeles. Baseball e softball hanno fatto parte del programma di diverse edizioni dei Giochi Olimpici, la più recente a Tokyo 2020. Il cricket era in programma per i Giochi Olimpici di Parigi 1900. Il lacrosse fu incluso nel programma a St Louis 1904 e Londra 1908.