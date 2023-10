Olimpiadi, l'attrice Michelle Yeoh nuovo membro del Cio

LOSANNA (Svizzera) - L'attrice malese Michelle Yeoh entra ufficialmente a far parte del Comitato Olimpico Internazionale, riunito a Mumbai. Prima donna asiatica a vincere un premio Oscar grazie alla nomination come migliore attrice per "Everything Everywhere All at Once", è stata eletta con 67 voti a favore, nove contrari e un'astensione. La sua candidatura era stata annunciata a settembre. La principessa britannica Anne, presidente del comitato elettorale del Cio, ha sottolineato che la Yeoh è stata "campionessa di squash junior della Malesia", sport che da quest'anno è entrato ufficialmente nel programma olimpico ed esordirà a LA28. La sessantunenne attrice era accompagnata dal marito Jean Todt, ex presidente della Fia.