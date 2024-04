Parigi 2024, Tamberi Olympic Ambassador di Warner Bros Discovery

Campione olimpico, mondiale ed europeo in carica di salto in alto, portabandiera alla Cerimonia d’apertura di Parigi 2024, Gianmarco Tamberi è l’Olympic Ambassador italiano di Warner Bros. Discovery, broadcaster dei Giochi trasmessi da Eurosport e in diretta integrale su Discovery+ per un totale di 3800 ore LIVE.

Altro traguardo per Tamberi: sarà testimonial per Eurosport e Discovery+

Gimbo, che a Tokyo 2020 ha vinto una delle 10 medaglie d’oro italiane, a pochi minuti dal trionfo di Marcell Jacobs in un 1° agosto leggendario per la nostra storia sportiva, è il testimonial delle campagne olimpiche di Eurosport e Discovery+ per accendere la passione per i Giochi fino al già attesissimo giorno della Cerimonia d’apertura di Parigi 2024, quando Tamberi sarà l’alfiere della Nazionale italiana, affiancato dalla campionessa di scherma Arianna Errigo.

Commenta Gianmarco Tamberi, che del salto in alto è anche campione del mondo ed europeo in carica: «L’impegno di Warner Bros. Discovery per un pubblico sempre più appassionato dei Giochi Olimpici è fondamentale per noi atleti, che ci nutriamo del loro trasporto per ottenere i migliori risultati possibili. Se penso a cosa provo nel rivedere le mie immagini di Tokyo 2020 su Eurosport, ecco, lo spirito della mia partecipazione alla campagna di Parigi 2024 è tutto qui!»

Afferma Luca Stacul, Sports Director di Warner Bros. Discovery Italia: «Avere il prossimo portabandiera dell’Italia come Olympic Ambassador ci rende molto orgogliosi. Tamberi è un mito del nostro sport, un simbolo di resilienza, di longevità e di purezza atletica: valori da sempre alla base delle nostre scelte editoriali per trasmettere il meglio dello sport mondiale».

L'italiana Dorothea Wierer nel team degli inviati olimpici per Eurosport

L’annuncio di Tamberi Olympic Ambassador di Warner Bros. Discovery segue quello di Dorothea Wierer talent olimpica a Parigi 2024 in esclusiva per Eurosport. Icona del biathlon italiano, Dorothea farà parte di un autorevole team di inviati olimpici di Eurosport alla scoperta dei Giochi per la sua naturale propensione, linguistica e sportiva, di atleta globale.

Da quando ha realizzato la sua prima edizione dei Giochi Olimpici a PyeongChang 2018, Warner Bros. Discovery ha coinvolto un pubblico sempre maggiore e diventato da record in tutta Europa, a conferma del successo del suo storytelling narrativo applicato allo sport per tutto l’anno. A Tokyo 2020, più di 372 milioni di persone in Europa hanno guardato i Giochi Olimpici sui canali e le piattaforme di Warner Bros Discovery