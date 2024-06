Sinner incontra Tortu a Roma: “Sto bene, un onore partecipare alle Olimpiadi"

Le parole di Sinner

Queste le parole di Sinner: "Contento di far parte dell'Italia team e contento per gli esami perchè sto molto bene. Contento di partecipare alle Olimpiadi, avrò per la prima volta l'onore di giocare per tutta Italia di nuovo e speriamo di fare molto bene. Devo partire e andare in Germania per preparami nel modo migliori ai prossimi appuntamenti. Prima Halle su erba, poi Wimbledon e dopo vediamo. Il punto chiave saranno le Olimpiadi a Parigi per provare a fare bene. Vengo volentieri a casa Italia, sarebbe un grande onore".