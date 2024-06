Olimpiadi sotto shock: muore a 18 anni a poche settimane da Parigi 2024

Tragedia in Polinesia. Il kitefoiler tongano Jackson James Rice è morto a causa di un incidente subacqueo a Faleloa, precisamente al largo dell'isola Ha'apai. Nato negli Stati Uniti da genitori britannici che ad Ha'apai gestiscono una struttura alberghiera, l'atleta diciottenne avrebbe dovuto rappresentare il Regno di Tonga alle Olimpiadi di Parigi , la cui cerimonia di apertura è in programma il 26 luglio, con chiusura dei Giochi l'11 agosto. I fatti si sono verificati sabato 15 giugno.

Cosa è successo

È stato il padre Darren a confermare la morte del kitefoiler, che sarebbe dunque stato il primo caucasico a rappresentare Tonga ai Giochi olimpici, in seguito al piazzamento vincente rimediato al Sail Sydney di dicembre. Rice ha perso la vita durante un'immersione in apnea. Il corpo del giovane è stato recuperato sul fondale marino in seguito all'intervento di un team di subacquei. Inutili i tentativi di rianimazione.