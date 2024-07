Coni e Mase: un protocollo d'intesa biennale per la sostenibilità dello sport

La sostenibilità nel mondo dello sport italiano è arrivata a un punto di svolta. Oggi, nella sede del CONI, il Presidente Giovanni Malagò e il Sottosegretario di Stato al MASE con delega allo sport Claudio Barbaro, hanno presentato i termini del protocollo d’intesa siglato tra MASE e CONI, con uno stanziamento di 1,7 milioni di Euro, teso ad accelerare il processo di sostenibilità nello sport, quindi in linea con gli obiettivi dall’Agenda 2030. Il processo avrà inizio con una serie di eventi pilota – identificati dai due soggetti istituzionali - che fungeranno da best practices, da replicare in futuro per condurre il Paese verso criteri di sostenibilità all'avanguardia. Un percorso che, nelle intenzioni del Governo, si rende necessario per un iter legislativo in grado di incidere sul tema dello sport sostenibile. Tra le prime iniziative messe in campo dal protocollo d’intesa, c’è Casa Italia ai Giochi olimpici di Parigi, che sarà ospitata a Pré Catelan, padiglione immerso nel più grande polmone verde della città, il Bois de Boulogne. Nella casa degli azzurri, saranno adottati dei criteri di sostenibilità, come l’efficientemente energetico della struttura, l’utilizzo di erogatori d’acqua per scoraggiare l’utilizzo di bottiglie di plastica e gli arredi della sala stampa ecocompatibili. MASE e CONI sono partner naturali per un nuovo corso dello sport che punti anche sull’educazione ambientale con un cambio di paradigma, coinvolgendo in questo percorso non solo gli studenti come accaduto in passato, ma tutte le fasce della popolazione italiana. Per questo, puntare sullo sport e i suoi rappresentanti, ossia gli atleti che sono i più efficaci portatori e diffusori di valori sani nella società, è una chiave che si ritiene vincente.