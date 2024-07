Parigi 2024, Olimpiadi di cibo! Tre milioni di banane e non solo: l'esagerato menù degli atleti

Le Olimpiadi 2024 che si terranno a Parigi dal 26 luglio all'11 agosto si preannunciano un evento eccezionale, non solo per le prestazioni sportive, ma anche per il grande impegno culinario che accompagnerà l'evento sportivo. Il Villaggio Olimpico è destinato a diventare il centro di una gigantesca operazione alimentare durante i Giochi Olimpici, gestita dal partner ufficiale per la ristorazione. Con 10.500 atleti provenienti da 206 paesi, i numeri coinvolti sono davvero impressionanti. Ecco alcune delle cifre che rendono l'idea della portata di questa operazione. Verranno serviti circa 3 milioni di pasti , comprendendo colazione, pranzo, cena e snack.

Parigi 2024, cifre record per i menù delle Olimpiadi

Gli atleti avranno accesso a un vasto assortimento di piatti, con oltre 500 differenti voci di menù che coprono cucine internazionali, piatti vegetariani, vegani, senza glutine e halal. Saranno utilizzate migliaia di tonnellate di ingredienti alimentari, inclusi: 3 milioni di banane, 27 tonnellate di caffé, 350 tonnellate di carne, 100 tonnellate di pesce, 2 milioni di uova, 50 tonnellate di frutta e verdura al giorno e 25.000 pagnotte di pane al giorno. Ogni giorno verranno sfornate dalle 600 alle 800 baguette. Ad essere bandite, invece, saranno le patatine fritte, per evitare il potenziale rischio di incendio derivante dall'uso delle friggitrici. Il Villaggio Olimpico, inoltre, avrà diversi punti di ristoro, tra cui una mensa principale aperta 24 ore su 24 e numerosi ristoranti e caffetterie che offrono opzioni di cibo rapido e specialità culinarie.

Le Olimpiadi 2024 all'insegna della sostenibilità

Un'operazione di questa portata richiederà un esercito di personale: circa 2.000 chef, cuochi e altro personale di cucina, 3.000 addetti alla distribuzione e al servizio a cui si aggiungeranno squadre dedicate alla pulizia e alla gestione dei rifiuti per mantenere gli standard igienici elevati. Nulla sarà lasciato al caso alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove si guarderà con molta attenzione anche alla sostenibilità. In tal senso saranno adottate misure per ridurre lo spreco alimentare e si porrà particolare attenzione al riciclo dei rifiuti organici e l'utilizzo di materiali compostabili. Questi numeri attestano l'enorme scala e la complessità della gestione della ristorazione al Villaggio Olimpico, un'impresa importante e determinante per assicurare che gli atleti di tutto il mondo siano ben nutriti e pronti per competere ai massimi livelli.