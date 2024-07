Henry e Matuidi tedofori sugli Champs-Élysées: Parigi attende le Olimpiadi

Jacobs scalda i motori per Parigi

Anche Matuidi tra i tedofori

Come riferisce l'Equipe tanti i campioni francesi a fare da tedofori: dall'ex juventino Blaise Matuidi a Laura Georges, da Sasha Zhoya ad Enzo Lefort si alterneranno fino alle 23:15 per raggiungere il Municipio. Lungo il percorso, la fiamma olimpica passerà in particolare davanti all'Assemblea Nazionale, al Senato, alla Place du Panthéon, alla Place de la Bastille e alla Piramide del Louvre. A chiudere questa prima giornata parigina, il vincitore del Roland-Garros 1983, Yannick Noah come ultimo tedoforo. Lunedì continuerà il suo viaggio attraverso Parigi a partire dalle 8:15 all'Arena Porte de la Chapelle dove la schermitrice Ysaora Thibus sarà la prima staffettista. Da Montmartre all'Arco di Trionfo passando per Place du Trocadéro o Place de la Bastille, il secondo passaggio della torcia olimpica si concluderà intorno alle 21 a Place de la République.