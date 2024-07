Italia, quante medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024? La previsione

Manca poco all'inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024 . Cresce l'attesa per vedere come si comporterà la delegazione italiana, che ha già stabilito un record notevole con 40 medaglie a Tokyo 2021 . Secondo le previsioni di Gracenote Sports Virtual Medal Table di Nielsen , l'Italia potrebbe migliorare ulteriormente il suo risultato, arrivando a conquistare ben 46 medaglie, aumentando di sei rispetto all'ultima edizione dei Giochi Olimpici . L'azienda leader globale nella misurazione dell'audience, nei dati e nell'analisi, ha spiegato che questa previsione è basata su una potenziale miglior prestazione degli atleti italiani in piscina e in altri 20 sport diversi.

Parigi 2024, previsioni per l'Italia e medagliere

Questo incremento di medaglie riflette non solo il talento degli atleti azzurri ma anche l'eccellenza in discipline spesso considerate di "secondo piano". Nel dettaglio l'Italia potrebbe vincere: 11 medaglie d'oro, 20 medaglie d'argento, 15 medaglie di bronzo. Secondo le previsioni dell'algoritmo la classifica del medagliere potrebbe essere la sequente: 123 medaglie per gli Usa, 87 medaglie per la Cina, 62 medaglie per la Gran Bretagna, 56 medaglie per la Francia, 48 medaglie per l'Australia, 46 medaglie per il Giappone, 46 medaglie per l'Italia, 37 medaglie per la Germania, 34 medaglie per i Paesi Bassi e 29 medaglie per la Repubblica di Corea. Questo risultato metterebbe l'Italia al settimo posto nel medagliere complessivo, mantenendola saldamente nella top 10. USA, Cina e Gran Bretagna continuano a dominare il medagliere con numeri impressionanti.