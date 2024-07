Parigi 2024, ancora polemiche: "Scarafaggi, muffa ed escrementi di topo..."

Mentre fervono i preparativi per l'inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024, infuriano le polemiche riguardanti le condizioni igieniche della città e non solo. Di recente, l'attenzione si è concentrata sulla residenza dei Crous nel 18° arrondissement , destinata ad ospitare gli studenti delle Forze della Pace, che andranno ad implementare le forze di Polizia per i Giochi Olimpici. Questi alloggi, solitamente utilizzati dagli studenti universitari, sono stati trovati in condizioni inaccettabili, con infestazioni di scarafaggi vivi e morti, escrementi di topi, muffe e sporcizia diffusa. Le disgustose immagini sono state immortalate in alcuni video che hanno fatto, neanche a dirlo, il giro del web, suscitando clamore, preoccupazione e sdegno.